Spelle. Gemeindebrandmeister Alois Wilmes sowie Spelles Ortsbrandmeister Stephan Stappers und sein Stellvertreter Matthias Bembom bleiben weitere sechs Jahre in ihren Führungspositionen.

„Es gehört ist bei uns zum guten Brauch, die ehrenamtlichen Führungskräfte unserer vier Ortsfeuerwehren in einer kleinen Feierstunde neu zu ernennen oder zu verabschieden“, begrüßte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf die Gäste aus der Politik, dem Samtgemeindekommando sowie alle Ehrenbrandmeister. Sein besonderer Gruß galt Regierungsbrandmeister Matthias Röttger, Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff und Brandabschnittsleiter Andreas Wentker.



„Wir haben in den letzten Jahren im Bereich Feuerwehr rund 500.000 Euro für Investitionen und laufende Kosten aufgewendet“, sagte Hummeldorf in einem kurzen Rückblick. Für den Bau von neuen Feuerwehrhäusern in Venhaus und Schapen sowie Neuanschaffungen von Fahrzeugen wird der Betrag im Finanzplanungszeitraum zunächst bis 2020 auf rund 1 Millionen Euro pro Jahr erhöht.

Dann nahm Bernhard Hummeldorf die Ernennungen vor. Erster Hauptbrandmeister Alois Wilmes und Hauptbrandmeister Stephan Stappers sind jeweils über 36 Jahre Mitglied der Feuerwehr Spelle. Sie wurden, nachdem ihn der Samtgemeinderat einstimmig gewählt hatte, für weitere sechs Jahre als Gemeindebrandmeister buw. Speller Ortsbrandmeister im Amt bestätigt.









Oberbrandmeister Matthias Bembom ist über 26 Jahre Mitglied des Feuerwehrmusikzugs Spelle-Venhaus und seit 1998 Mitglied der Einsatzabteilung. Er erhielt ebenfalls für weitere sechs Jahre als stellvertretender Speller Ortsbrandmeister die Ernennungsurkunde. Für die Ehefrauen gab es Blumensträuße.

Keine Nachwuchssorgen

Regierungsbrandmeister Matthias Röttger dankte den Feuerwehrleuten für ihren ehrenamtlichen Einsatz. „Sie engagieren sich für ihre Mitmenschen und helfen bei Not und Gefahr“, sagte Röttger. „Ich bin besonders stolz, dass sich im Emsland ohne Probleme immer wieder Führungskräfte für den immer anspruchsvoller werdenden Dienst zur Verfügung stellen“, ergänzte er.

„Wir sind stolz auf unsere Feuerwehren im Landkreis Emsland“, sagte Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff. In vielen anderen Landkreise in Niedersachsen gäbe es einen Mitgliederrückgang von teilweise über zehn Prozent. „Im Emsland können wir, auch aufgrund unserer sehr aktiven Jugendfeuerwehren, einen Zuwachs von fünf Prozent verzeichnen“, so Dyckhoff.

Zum Abschluss überreichte der Kreisbrandmeister den Ortsfeuerwehren Spelle, Venhaus und Schapen eine Dankesurkunde des Landes Niedersachsen. Im Zuge der Kreisfeuerwehrbereitschaft Emsland Süd waren die Wehren mehrfach beim Moorbrand auf der WTD 91 ehrenamtlich eingesetzt.