Senioren aus Markelo werden in Spelle erwartet

Im Wöhlehof findet die Seniorenbegegnung zwischen Markelo und der Samtgemeinde Spelle statt. Foto: Richard Heskamp

Spelle. Seit fast 40 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der niederländischen Gemeinde Markelo und der Samtgemeinde Spelle. In diesem Zuge finden jährlich Seniorenbegegnungen statt. Am Donnerstag, 18. Juli 2019, werden Senioren aus dem Nachbarland in Spelle erwartet.