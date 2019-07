Kinderkrippe Am Brink in Spelle jetzt mit vierter Gruppe CC-Editor öffnen

Über die abgeschlossene Erweiterung der Kinderkrippe Am Brink informierten sich die Mitglieder des Ausschusses für Kindertageseinrichtungen vor Ort, gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf (rechts) und Bürgermeister Andreas Wenninghoff (3. von links). Foto: Samtgemeinde Spelle

Spelle. Die Kinder der Kinderkrippe am Brink in Spelle können auf ereignisreiche Wochen zurückblicken, denn das Gebäude wurde in den vergangenen Monaten erweitert. Anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Räume machte sich der Ausschuss für Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Spelle ein Bild vor Ort.