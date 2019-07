Eine überzeugende Leistung zeigten die Alphornbläser aus Lünne bei ihrem Konzert in Spelle.

Spelle. Ein Konzert der besonderen Art fand am Wochenende in der Kirche St. Vitus in Spelle-Venhaus statt. Das Saxofonensemble „Saxophoria“ nahm die Zuhörer zusammen mit den „Alphornbläsern Lünne 2“ mit auf eine spannende Zeitreise durch die Musikgeschichte.