Spelle. Mit vielen Attraktionen und etwa 300 Gästen hat jetzt das Jugendzentrum „Alte Feuerwehr“ in Spelle zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Das hat die Samtgemeinde Spelle mitgeteilt. Seit 2009 ist in den ehemaligen Räumen der Freiwilligen Feuerwehr am Wöhlehof in Spelle das Jugendzentrum „Alte Feuerwehr“ untergebracht. Seitdem treffen sich hier Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, um gemeinsam die Freizeit zu verbringen oder an einer der zahlreichen Aktionen teilzunehmen. So stehen ein Kickertisch, ein Internetcafé, eine Spielekonsole, Gesellschaftsspiele, Darts und vieles weitere zur Verfügung. Darüber hinaus werden immer wieder besondere Aktionen durchgeführt, beispielsweise Menschenkickerturniere oder caritative und soziale Projekte wie „500 Deckel für 1 Leben ohne Kinderlähmung“ und „Spelle spendet Leben“. Zudem finden an den Freitagen der Sommerferien sogenannte „Happy Fridays“ mit einem wechselnden Programm statt, im Laufe des Jahres Girlsdays oder Kidsdays für Kinder ab sechs Jahren.

Verantwortlich für das Programm sind Jugendpfleger Peter Vos und Erzieher Stefan Sommer, die von ehrenamtlichen Jugendlichen des Jugendforums oder Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres unterstützt werden. Seit Eröffnung konnten laut Voß und Sommer insgesamt etwa 62.000 Besucher begrüßt werden. Dabei sei ein stetiger Anstieg der Besucherzahlen festzustellen, sodass aktuell zwischen 7.000 und 8.000 Kinder und Jugendliche pro Jahr gezählt werden können. „Das Jugendzentrum ist heute aus der Jugendarbeit nicht mehr wegzudenken“, wird Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf in der Pressemitteilung zitiert.