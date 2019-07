Spelle. Der neu gegründete Verein „Hilfe für Hoima “ aus Spelle hat sich zum Ziel gesetzt, die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales in der Stadt Hoima in Uganda zu unterstützen. Aktuelles Förderprojekt ist eine Privatschule, die St.-Jude-Primary-School. Zum Vorsitzenden wurde Pastor Daniel Brinker gewählt, der die Vereinsgründung maßgeblich initiiert hat.

Entstanden ist der Kontakt zur St.-Jude-Primary-School durch ein Praktikum von Dr. Markus Schweer im Jahr 2007 im Rahmen des Studiums. Vermittelt hatte dieses Praktikum seinerzeit Aliguma Inno, den Schweer auf dem Weltjugendtag 2005 in Köln kennenlernte und der damals Lehrer an dieser Schule war. Durch einen späteren Aufenthalt in Hoima, einer 40.000-Einwohner-Stadt im Westen Ugandas, lernte auch Pastor Daniel Brinker diese Schule mit der engagierten Schulleiterin Nsungwa Noeline kennen. „Damals wurde die Schule erweitert und uns war sehr schnell klar, dass wir den Schulbau unterstützen möchten, denn eine solide Schulbildung ist wichtig, um den ärmlichen Lebensverhältnissen langfristig entgegenzuwirken“, blickte Schweer auf die Anfänge zurück. So wurden erste Spendenaktionen durchgeführt und die Erweiterung konnte mit der Hilfe aus Deutschland zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

Anlässlich der Einweihung hat sich im vergangenen Jahr eine achtköpfige Reisegruppe auf den Weg nach Uganda gemacht. „Die Eindrücke der Reise sind sehr nachhaltig. Durch die Vereinsgründung wollen wir nun die Hilfe intensivieren. Langfristiges Ziel ist der Einsatz für Bildung, Gesundheit und Soziales in Hoima, aktuell konzentriert sich die Förderung auf die St.-Jude-Primary-School in Hoima“, erklärte Brinker. Dabei sollen nicht nur bauliche Projekte unterstützt, sondern beispielsweise auch notwendiges Schulgeld finanziert werden für Kinder, deren Eltern die Beiträge nicht leisten können.

Neben Brinker als Vorsitzenden gehören dem Vorstand des neu gegründeten Vereins Dr. Markus Schweer als 2. Vorsitzender und Gerda Ricker als Kassenwartin an. Zu den Gründungsmitgliedern gehören darüber hinaus Margret Brinker, Josef Ricker, Cäcilia Schweer, Bernd Tenfelde und Sonja Wallmann, die auch im vergangenen Jahr an der Reise nach Hoima teilgenommen haben. Der offiziellen Vereinsgründung schloss sich ein „Charity-Abend“ im Wöhlehof in Spelle an. Als besondere Gäste waren aus Hoima die Schulleiterin Nsungwa Noeline und Aliguma Inno, der mittlerweile für ein dortiges Sozialprojekt arbeitet, zu Gast. So vermittelten ein Filmbeitrag und persönliche Vorstellungen ein genaues Bild über die Situation der Bildungseinrichtung sowie der ärmlichen Lebensverhältnisse. Weitere Unterstützer für dieses soziale Projekt sind herzlich willkommen. Der Mindestbeitrag pro Jahr liegt aktuell bei 12 Euro. Kontakt: Pastor Daniel Brinker, E-Mail: brinker.daniel@gmx.de.