Spelle. Einstimmig hat der Gemeinderat Spelle in seiner jüngsten Sitzung im Rathaus einen Antrag zur Prämierung von umweltfreundlichen Vorgärten befürwortet.

Dem Beschluss zufolge werden zwei umweltfreundlich angelegte Vorgärten in der Gemeinde mit jeweils 250 Euro prämiert. Dafür werden zwei Kategorien gebildet: Vorgärten, die an ein Haus angrenzen, das bereits vor mehr als zehn Jahren erbaut worden ist und Vorgärten, die sich an einem Haus befinden, das in den letzten zehn Jahren errichtet worden ist. Eine Kommission wird die eingereichten Vorschläge bewerten. Die Jury soll sich aus je einem Vertreter der Fraktionen, dem ehrenamtlichen Bürgermeister, dem Verwaltungschef sowie je einem Vertreter der Bienenfreunde und des Speller Landvolks zusammensetzen.

15 Prozent der deutschen Vorgärten sind versiegelt

CDU-Fraktionsvorsitzender Ludger Kampel begründete den Antrag. Nach seinen Worten hat der Bundesverband Garten,- Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) bereits im Jahre 2017 die Initiative „Rettet die Vorgärten“ gestartet. Aus einer Studie des BGL geht hervor, dass vier von zehn Deutschen einen Vorgarten besitzen. 85 Prozent der deutschen Vorgärten sind begrünt und circa 15 Prozent der Vorgärten in Deutschland sind versiegelt. Als Hauptmotiv für einen versiegelten Vorgarten geben 80 Prozent aller befragten Kiesgartenbesitzer Pflegeleichtigkeit an. Kampel: "Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandel sind weitere versteinerten Vorgärten zu erwarten. Deshalb soll in einem ersten Schritt durch die Prämierung die Aufmerksamkeit auf diese Thematik gelenkt werden und über mögliche Lösungen diskutiert werden."









Die Zunahme der versteinerten Vorgärten in den letzten Jahren in Spelle sei Anlass dieses Antrages der CDU-Gemeindefraktion gewesen. Durch diese Zunahme seien negative Auswirkungen auf die Ökologie, das Klima und den Wasserhaushalt zu befürchten. "Ein weiterer Beweggrund für diesen Antrag ist die schützenswerte Artenvielfalt in der Gemeinde Spelle", unterstrich der CDU-Fraktionsvorsitzende. Ziel dieses CDU-Antrages sei es, die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren und zu motivieren.

"Auswirkungen auf die Umwelt mitbetrachten"

Für das Unabhängige Bürgerforum Spelle (UBS) begrüßte Klemens Grolle den Antrag der CDU-Mehrheitsfraktion, weil dieser in die richtige Richtung gehe. Grolle: "Wir verbinden mit unserer Unterstützung für diesen Antrag zusätzlich die Hoffnung, dass auch in der Mehrheitsfraktion das Bewusstsein wächst, dass wir mehr für unsere Umwelt tun müssen. Wir wünschen uns bei zukünftigen Maßnahmen, die wir beschließen, dass verstärkt die Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne des Klimanotstandes mitbetrachtet werden."

Nicht durchsetzen konnten sich das UBS und die SPD mit ihrem Antrag, den Verkauf von Bauplätzen in Spelle künftig zu begrenzen. Wie berichtet, war der Antrag bereits in der Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses mit den Stimmen der CDU-Mehrheit abgelehnt worden.