Verfolgten mit Interesse die Bohrungen für eine Geothermieanlage an der „Kindertagesstätte An der Bahn“: Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf, Andrea Wilmer (Leitung Kindertagesstätte), Dezernent Stefan Sändker, Markus Morhaus (Vorsitzender Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss), Dipl.-Ing. Thomas Wranik und Ratsherr Klemens Grolle (von links). Foto: Ludger Jungeblut

Spelle. Mit Ressourcen sparender Technik wird die „Kindertagesstätte An der Bahn“ in Spelle ausgestattet. Wenn ab August die Einrichtung in Betrieb genommen wird, sorgt eine Geothermieanlage für angenehme Temperaturen in den neuen Räumen.