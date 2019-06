Sommerkonzert am 6. Juli 2019 in der Kirche St. Vitus CC-Editor öffnen

Am Samstag, 6. Juli, veranstaltet um 18 Uhr das Saxophonensemble "Saxophoria" gemeinsam mit den "Alphornbläsern Lünne 2" in der Kirche St. Vitus ein Konzert. Foto: Lothar Eirmbter

Spelle. Das Saxophonensemble „Saxophoria“ gibt am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr zusammen mit den „Alphornbläsern Lünne 2“ in der Kirche St. Vitus in Spelle-Venhaus ein Konzert der besonderen Art.