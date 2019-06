Zum Tag der offenen Tür lädt die Musikschule des Emslandes auch die Gemeinden Emsbüren, Salzbergen und Spelle in die Oberschule in Spelle ein.Foto: Musikschule des Emslandes

Spelle. Die Musikschule des Emslandes bietet auch in diesem Jahr für die Gemeinden Emsbüren, Spelle und Salzbergen einen „Tag der offenen Tür“ an. Er findet am kommenden Sonntag, 23. Juni in der Oberschule Spelle, Brink 7 statt.