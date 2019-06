Noch immer wagen Menschen die lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer, um nach Europa zu gelangen. Foto: Nick Jaussi

Lingen. Zum Weltflüchtlingstag am heutigen Donnerstag, 20. Juni, hat der Verein Flüchtlingsforum für Integration und Menschenrechte in Lingen die Auffassung vertreten, dass die Integration der in der Emsstadt lebenden Flüchtlinge noch nicht abgeschlossen ist.