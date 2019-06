Spelle. Die neue "Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)" im Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof Spelle unterstützt und berät alle Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, aber auch deren Angehörige und Freunde.

Das Beratungscafé hat jetzt erstmals geöffnet. In einer gemütlichen Atomsphäre bestand laut Pressemitteilung der Samtgemeinde die Möglichkeit, sich über das Angebot zu informieren und zwanglos Fragen zu stellen. Die Fachfrauen Melanie Rüther und Ruth Schrewe sehen sich als Wegweiser und Vermittlungsplattform für alle Ratsuchenden. Auch möchten sie den Menschen mit Behinderung dabei ermutigen, sich Ziele und Pläne für ihr Leben zu entwickeln. Rüther und Schrewe sind seit knapp einem Jahr für den Aufbau der EUTB verantwortlich. Sie stehen von nun an jeden vierten Donnerstag im Monat in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Wöhlehof, Pastor-Batsche-Weg 1, Rede und Antwort.

"Zentrale Anlaufstelle ist enorm wichtig"

Das Angebot wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Sozialverband Deutschland gefördert und ist für die Betroffenen kostenlos. „Neben einer kompetenten Beratung rund um das Thema Teilhabe und Behinderung ist auch eine zentrale Anlaufstelle enorm wichtig. Somit sind wir besonders erfreut, dass eine offene Beratungsstelle bei uns in der Samtgemeinde Spelle geschaffen werden konnte“, freute sich Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. In diesem Sinne äußerte sich auch die Koordinatorin des Familienzentrums, Petra Krandick. Beide wünschten für die Zukunft gute Gespräche und viel Erfolg.

Außerhalb des offenen Beratungsangebotes sind Melanie Rüther und Ruth Schrewe unter Tel. 0591 80743043 zu erreichen. Das nächste Beratungscafé findet am Donnerstag, 27. Juni, von 15 bis 17 Uhr statt.