Die ersten Exemplare der neuen Schützenchronik überreichen Autor Oberstudiendirektor a.D. Hermann Wilmes (2. von links) und Vorsitzender Claus Lüttmann (3. von links) an Schirmherr Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf und Bürgermeisterin Magdalena Wilmes. Foto: Samtgemeinde Spelle.

Lünne . Der Schützenverein St. Hubertus Plantlünne feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Um die Vereinsgeschichte zu dokumentieren, ist eine Chronik in Buchform erstellt worden. Das 180 Seiten umfassende Werk ist zum Preis von 15 Euro erstmalig während des Festkommerses am Freitag, 21. Juni 2019, erhältlich sowie während des Jubelschützenfestes am Samstag, 22. Juni, und danach in den ortsüblichen Verkaufsstellen zu erwerben.