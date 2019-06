Spelle. Läuferinnen und Läufer der Laufgruppe aus Spelle sind mit beachtlichen Ergebnissen vom Citylauf in Haren zurückgekehrt.

Beim Start des 5-Kilometer-Laufes gingen die Nachwuchsläuferinnen der Laufgruppe Nele Segger und Ina Beenen mit 274 Teilnehmern auf die Strecke. Souverän ließen sie ihre Konkurrentinnen hinter sich, um sich in ihren Altersklassen den ersten Platz wie folgt zu sichern: Nele Segger nach 21:41 Minuten (1. in der AK WJU18) und Ina Beenen nach 23:21 Minuten (1. in der AK WJU16).

Die acht 10-Kiometer-Läuferinnen und Läufer der Laufgruppe waren ebenfalls recht erfolgreich. Der Startschuss schickte sie mit 176 Mitstreitern auf die Strecke. Das Ziel erreichten Heinz Achter nach 46:50 Minuten, Cornelia Bohnen nach 49:47 Minuten (2. in der AK W55), Stefan Lohmann nach 55:56 Minuten, Sabrina Lohmann nach 57:56 Minuten, Hedwig Reker nach 60 Minuten (1. in der AK W60), Marlies Moeken nach 60:01 Minuten (3. Platz in der AK W50), Joachim Rother nach 60:01 Minuten und Renate Sander nach 64:48 Minuten.