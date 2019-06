Schapen. Gut aufgestellt für die Zukunft ist der Heimatverein Schapen. Dies hat der Vorsitzende Hermann Hofhus einer Mitteilung des Vereins zufolge in der Generalversammlung auf der voll besetzten Diele des alten Pfarrhauses unterstrichen. Ein Bauprojekt steht 2019 im Mittelpunkt.

Einer der Höhepunkte des Jahres 2018 war nach Angaben von Hofhus das große Sommer- und Familienfest im August, das großen Zuspruch in der Bevölkerung fand. Nicht zuletzt durch die Hilfe vieler ehrenamtlicher tatkräftiger Helfer konnte dieses Fest so reibungslos und erfolgreich verlaufen. Hermann Hofhus zeigte sich erfreut darüber, dass die Mitgliederzahl des Vereins stetig wachse. Dies zeige sich an 14 Neuzugängen im Jahr 2018.

Bei den Vorstandswahlen wurden Schriftführerin Maren Düsing , Kassenwartin Marlies Schöttmer und Beisitzerin Angelika Konen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ewald Spinneker wurde für seine nunmehr 25-jährige Vorstandsarbeit im Heimatverein Schapen mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt. Vorsitzender Hofhus bedankte sich bei ihm für diesen großen ehrenamtlichen Einsatz.



Der Heimatverein ist mit seinen Fachgruppen wie den Schlepperfreunden, dem „kleinen Club“, der Archivgruppe und der neu gegründeten Schmiedegruppe für die Zukunft sehr gut gerüstet. Die Schmiedegruppe konnte in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit den Kommunionkindern und deren Eltern, passend zur Erstkommunion, kleine Kreuze schmieden.

Ein Hauptaugenmerk wird im laufenden Jahr nun auf den Aufbau des geplanten Backhauses fallen, das auf dem Gelände des Alten Pfarrhauses errichtet werden soll. Die letzten Vorplanungen laufen derzeit auf „Hochtouren“. Es haben sich nach Angaben des Vereins bereits viele ehrenamtliche Helfer aus dem Dorf gemeldet, die bei diesem Vorhaben demnächst tatkräftig mit anpacken wollen.