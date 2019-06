Spelle. Im Beisein von 500 Schützenbrüdern hat der St.-Johannes-Schützenverein Spelle Paul Niehaus zum Ehrenvorsitzenden des Speller Spielmannszuges ernannt.

Vorstandsmitglied Bernard Krone stellte laut Presseerklärung die umfangreichen Umbaumaßnahmen am Schießstand vor. Der Schießstand wird räumlich deutlich erweitert, sodass zukünftig die Anzahl der Schießgruppen verdoppelt werden kann. Die Umbaumaßnahmen sollen nach dem diesjährigen Schützenfest beginnen und zum Schützenfest 2020 abgeschlossen sein. Vorstandsmitglied Hermann Markmann war 25-Jahre als Hausmeister des Schießstandes, sowie als Schieß- und Kassenwart der Schießgruppen tätig. Präsident Ludger Gude bedankte sich für dieses Engagememt. Für den neuen Schießstand muss eine Nachfolgeregelung gefunden werden.

Stabsübergabe an Catrin Kerkhoff

Höhepunkt des Abends war die Stabsübergabe beim Spielmannszug des St.-Johannes-Schützenvereins. Paul Niehaus gab nach 25 Jahren das Amt des Ersten Vorsitzenden in jüngere Hände. Dr. Bernard Krone und Ludger Gude dankten Paul Niehaus für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit. Ab sofort wird Catrin Kerkhoff als Vorsitzende mit ihrem Team die Geschicke des Spielmannszuges leiten. Unter großem Beifall der Mitglieder wurde Paul Niehaus zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Das vom früheren Vorsitzenden Franz Breuckmann komponierte Lied: „Spelle mein Heimatland“ wurde vom Musikzug neu als Marsch arrangiert und an diesem Abend als Uraufführung erstmals gespielt. Für die 72-Stunden-Aktion erhielt die KLJB eine Geldspende.

23 neue Mitglieder aufgenommen

Bei den Vorstandswahlen wurde Paul Niehaus als Schatzmeister und Andreas Wenninghoff als Beisitzer einstimmig in Ihren Funktionen bestätigt. Der Vorstand setzt auf Verjüngung und so wurden an diesem Abend Andre Senker, Nick Heeke, Martin Uphaus, Andre Rietmann und Maik Schütte neu in den Gesamtvorstand des Schützenvereins gewählt. Zudem wurden 23 neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Am Samstag, 22. Juni wird der Schützenverein am Jubelfest des St.-Hubertus-Schützenvereins Plantlünne teilnehmen. Abfahrt ist ab 12.30 Uhr von der Gaststätte Zum Kegelkotten.