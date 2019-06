Schapen. Die Blaskapelle Schapen hat vom Unternehmer Thomas Hoffrogge eine Spende in Höhe von 6.000 Euro erhalten.

Als Schapener und interessierter Zuhörer zeigte sich Hoffrogge von der Entwicklung der Blaskapelle begeistert, heißt es in einer Pressemitteilung der Blaskapelle. „Was die Mitglieder und der Vorstand alles auf die Beine stellen, sei es in der Jugend oder auch bei Veranstaltungen hier in Schapen, ist schon beachtlich“, wird Hoffrogge zitiert.

Insbesondere der Altersdurchschnitt von nicht einmal 25 Jahren beeindrucke ihn immer wieder, so der Geschäftsführer des Schapener Unternehmens Innenausbau Hoffrogge. Bereits seit vielen Jahren zeige sich Hoffrogge als großzügiger Unterstützer der Schapener Kapelle. „Wir kennen Thomas als einen ortsverbundenen Musikfreund und sind ihm mehr als dankbar für die jahrelange finanzielle Unterstützung“, sagt Edmund Huil, Vorsitzender der Blaskapelle.