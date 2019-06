Seit 40 Jahren bei August Storm beschäftigt sind (von links) Servicetechniker Ulrich Klewitz, Einsatzleiter Christoph Stegemann und Prokurist Udo Kosmetschke. Foto: August Storm GmbH & Co. KG

Spelle. In einer Feierstunde im Hotel Krone in Spelle hat das Unternehmen August Storm Jubilare geehrt und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.