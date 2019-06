Spelle. Die Landjugend Venhaus hat eine Bobbycar-Bahn vor der Kita St. Vitus erstellt, die von den Kindern freudestrahlend in Empfang genommen wurde.

Trecker, Radlader und allerlei andere Maschinen waren laut Pressemitteilung der Kita zuvor von den Kindern neugierig beäugt worden. Eine Bobbycar Bahn war dem Team der Kita schon lange ein Anliegen, da die Krippenkinder aus der Spatzennest-Gruppe durch sie eine bessere Möglichkeit haben, die Fahrzeuge zu benutzen. Umso mehr haben sich die Kinder und Erzieherinnen darüber gefreut, dass dieser Wunsch nun dank der Landjugend in Erfüllung geht.

Drei Tage lang arbeiteten die Jugendlichen an der Bahn und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Mit Straßenmarkierungen, einem Kreisverkehr und rot-weißen Curbs in der Kurve ist auch alles da, was eine richtige Bobbycar-Rennstrecke braucht. Einige Kinder haben die Bahn bereits mit neuen Fahrzeugen eingeweiht. Dabei hatten sie viel Spaß. Pastor Schnakenberg segnete die neue Bahn.

Das gesamte Team der Kita in Venhaus und die Leitung Annette Hüer bedanken sich herzlich bei der Landjugend. Dank galt außerdem den vielen Sponsoren, die durch die Bereitstellung der Baustoffe, Maschinen und Fahrzeuge für die Kinder an dem Projekt mitgewirkt haben. Im einzelnen handelt es sich um das Betonwerk Rekers, Löcken Baustoffe, die Tischlerei Bültel, Felix & Sohn sowie die Maschinenfabrik Krone.