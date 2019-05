Zäsur und Kontinuität zugleich

Spelle. Maria Lindemann ist mit dem beeindruckenden Ergebnis von 67,65 Prozent zur neuen Speller Samtgemeindebürgermeisterin gewählt worden. Mit 32,35 Prozent erzielte ihr Konkurrent Peter Vos ein beachtliches Resultat. Ein Kommentar.

Die Wahl von Maria Lindemann zur Speller Samtgemeindebürgermeisterin ist sowohl Zäsur als auch Kontinuität. Zäsur deshalb, weil neben Petra Lübbers, die neue Chefin im Rathaus Twist wird, mit Maria Lindemann erstmals eine hauptamtliche Bürgermeisterin im Emsland gewählt wurde.

Wenn die Christdemokratin am 1. November ihr Amt antritt, bedeutet dies den Beginn einer neuen Ära, denn Bernhard Hummeldorf hat die Samtgemeinde fast 15 Jahre mit vorbildlichem Einsatz geprägt. Das wird bis zum Ende seiner Dienstzeit am 31. Oktober so bleiben.

Maria Lindemann wird an die Ära Hummeldorf anknüpfen, um die erfolgreiche Entwicklung in Spelle, Schapen und Lünne fortzusetzen, aber gleichwohl neue Wege gehen. Dank ihrer Qualifikation und des Rückhaltes in der Bevölkerung hat sie alle Chancen, mithilfe des Rates die Samtgemeinde in eine gute Zukunft zu führen.

Man darf gespannt sein, wie sie Führungsstärke und Teamgeist miteinander verbinden wird. Ihrem Mitbewerber Peter Vos ist hoch anzurechnen, dass er durch seine Kandidatur den Bürgern eine Wahlmöglichkeit eröffnete. So fair, wie die beiden im Wahlkampf miteinander umgegangen sind, werden sie dies künftig sicherlich auch als Kollegen tun.