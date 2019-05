Spelle . Wer wird neuer Samtgemeindebürgermeister in Spelle? Um dieses wichtige Amt haben sich Peter Vos (Einzelbewerber) und Maria Lindemann (die CDU-Kandidatin wird auch von der Opposition unterstützt) einen fairen Wettkampf geliefert. Am Sonntag, 26. Mai, entscheiden die Wähler.

Die zwölf Wahllokale in Spelle, Schapen und Lünne haben am Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zeitgleich finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Zudem entscheiden die Wähler darüber, wer neuer hauptamtlicher Landrat des Landkreises Emsland wird.

Samtgemeinde ruft zu reger Wahlbeteiligung auf

In einer Mitteilung der Samtgemeinde Spelle heißt es. "Alle Bürgerinnen und Bürger sollten von ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch machen und wählen gehen. Damit wird unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bejaht und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Andernfalls verpasst man die Chance, die weitere Entwicklung mitzubestimmen."

Wahlparty im Wöhlehof

Nach Schließung der Wahllokale findet ab 18 Uhr im Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof, Pastor-Batsche-Weg 1 in Spelle, eine Präsentation der Wahlergebnisse statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, um gemeinsam die ersten Hochrechnungen per Großbildleinwand zu verfolgen.