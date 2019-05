Schapen. Bei einem Verkehrsunfall in Schapen (Samtgemeinde Spelle) ist am Freitagabend ein sechs Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Auf der Parkstraße war es zu einem Zusammenstoß gekommen

Est saepe voluptatem iusto voluptatem. Reiciendis voluptas repudiandae voluptas. Eum quaerat et et vitae et hic.

Magni rerum non mollitia facere. Et commodi quia voluptas molestiae facere eum dolor enim. Aut illum eos incidunt sunt. Ea aut autem placeat sed. Tenetur tempore dolorem voluptatem saepe debitis consectetur aut.