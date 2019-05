Spelle. Bürger in der Samtgemeinde Spelle im Landkreis Emsland werden am Sonntag, 26. Mai 2019, dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Hier gibt es Infos zum Wahltermin und zur Briefwahl.

Wer wird gewählt?

Gewählt wird der Bürgermeister für die Dauer von sieben Jahren. Nach Angaben des Landkreises Emsland muss beim ersten Wahlgang ein Kandidat mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen, andernfalls erfolgt eine Stichwahl, die der Kandidat/die Kandidatin mit den meisten Stimmen für sich entscheidet.

Wann findet die Wahl statt?

Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, statt. Gewählt werden kann in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

Wer ist der amtierende Bürgermeister in Spelle?

Der amtierende Bürgermeister in Spelle ist Bernhard Hummeldorf (CDU). Hummeldorf war 2004 erstmals zum Samtgemeindebürgermeister gewählt worden. Er wurde 2011 in direkter Wahl von Bürgern zum Samtgemeindebürgermeister wiedergewählt. Hummeldorf steht nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Wer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Spelle?

Wie können Briefwahlunterlagen beantragt werden?

Wer einen Wahlschein mit Briefzustellung beantragen möchte, kann online noch bis zum 24. Mai 2019 die Möglichkeit dazu (bei Selbstabholung im Amt noch bis zum 25. Mai 2019). (Hier können Sie online einen Wahlschein online beantragen) Wichtig ist, dass die ausgefüllten Briefwahlunterlagen bis zum 26. Mai 2019, 18 Uhr, an der angegebenen Stelle eintrifft.

Europawahl und Emsländische Landratswahl 2019

Neben der Wahl in Spelle findet am Sonntag, 26. Mai 2019, zeitgleich die Europawahl 2019 in Deutschland und die Emsländische Landratswahl 2019 statt. Bei der Europawahl 2019 wählen laut Angaben des EU-Parlaments 373 Millionen Wahlberechtigte EU-Bürger die Abgeordneten des neunten Europäischen Parlaments.

Bei der Landratswahl treten drei Kandidaten an: Marc-Andre Burgdorf (CDU), Vanessa Gattung (SPD) und Georg Hennekes (Einzelbewerber).

Quelle: Samtgemeinde Spelle