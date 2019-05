Schapen. Der frühere Präsident des EU-Parlamentes, Hans-Gert Pöttering, hat am Sonntag einen Vortrag zu Europa gehalten und sich im Anschluss in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen. Das hat die Initiative "Wir sind Gemeinde - Wir sind Europa" mitgeteilt.

Pöttering stellte demnach während eines Frühschoppens in der Gaststätte Düsing in Schapen die Entwicklung und die Geschichte Europas der vergangene Jahrzehnte interessant und mit einer persönlichen Note dar. Die rund 100 Zuhörer hatten nach dem Vortrag die Möglichkeit, Fragen an den Europa-Experten zu stellen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Zudem trug sich Pöttering ins Goldene Buch der Gemeinde Schapen ein.

Die Initiative "Wir sind Gemeinde - Wir sind Europa" hat sich in Schapen formiert, um die Werbetrommel für die Europawahl am Sonntag, 26. Mai, zu rühren. Ihr gehören Bürger, Unternehmer, Selbstständige und Vereine an. Unter anderem wirbt die Initiative auf Plakaten, Anstecknadeln, Aufklebern oder in sozialen Netzwerken für die europäische Gemeinschaft.