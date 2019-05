Ehrengast bei der Volksbank Süd-Emsland war Norbert Lammert, von 2005 bis 2017 Präsident des Bundestages. Von links: Norbert Focks, Reimund Kempkes (Vorstand), Hans-Joachim Pohl (Aufsichtsratsvorsitzender), Norbert Lammert, Bernhard Hallermann (Vorstand) und Seniorchef Bernard Krone, Hausherr der Veranstaltung im "Drive & Train". Foto: Thomas Pertz

Spelle. Die Volksbank Süd-Emsland mit ihren 171 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Filialen hat sich trotz vor allem durch den Niedrigzins geprägter schwieriger Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2018 gut behauptet. Auf den Bilanzgewinn von 1,3 Millionen Euro wird eine Dividende von sechs Prozent ausgezahlt. Die ohne Gegenstimme erfolgte Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates in der Generalversammlung am Dienstagabend war Ausdruck des Vertrauensbeweises der Mitglieder in das Finanzhandeln der Führungsspitze.