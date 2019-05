Spelle. Bürgermeisterwahl 2019: Die Bürger der Samtgemeinde Spelle haben gewählt. Hier finden Sie das vorläufige Ergebnis der Wahl.





Das vorläufige Endergebnis steht fest: Maria Lindemann (CDU) hat 67,65 Prozent der Stimmen erhalten und wird neue Samtgemeindebürgermeisterin in Spelle. Sie löst löst damit Amtsinhaber Bernhard Hummeldorf ab, der erstmals 2004 zum Samtgemeindebürgermeister gewählt worden war. Der Gegenkandidat von Maria Lindemann – Peter Vos – hat 32,35 Prozent der Stimmen geholt und zeigte sich am Sonntagabend im Wöhlehof in Spelle als fairer Verlierer. Sein Ziel seien 30 Prozent gewesen, sagte er im Wöhlehof in Spelle.

Was soll sich verändern?

Maria Lindemann, die unter dem Slogan „In der Heimat – für die Heimat“ als CDU-Kandidatin angetreten ist, will die Samtgemeinde jeden Tag in Richtung Zukunft gestalten. Die Diplom-Kauffrau bezeichnet ihren Führungsstil als kooperativ und legt Wert darauf, die Kolleginnen und Kollegen in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Um die Samtgemeinde erfolgreich in die Zukunft zu führen, sei Bürgernähe unverzichtbar. „Alleine kann ich als Samtgemeindebürgermeisterin eine Gemeinde nicht gestalten, auch die Verwaltung oder Politik können es nicht. Es sind die Menschen, die den Ort ,ausmachen‘", hatte Lindemann einst in einem Gespräch mit dieser Redaktion gesagt.

Was macht Hummeldorf ab dem 1. November?



Der derzeitige Amtsinhaber Bernhard Hummeldorf wurde erstmals am 13. Juni 2004 zeitgleich mit der Europawahl ohne Gegenkandidat zum Samtgemeindebürgermeister gewählt. Die Wiederwahl erfolgte im Rahmen der Kommunalwahlen am 11. September 2011. Die Bürger in der Samtgemeinde rätseln, was der agile 60-Jährige im Ruhestand, der für ihn am 1. November 2019 beginnt, so alles machen wird. Auch auf hart näckiges Nachfagen hält er sich bedeckt.





