Spelle. Über drei Stunden hat die Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Spelle gedauert. Ein Punkt der umfangreichen Tagesordnung war unter anderem die Wahl des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters.

Mit großer Mehrheit wurden von den aktiven Mitgliedern Stephan Stappers zum Ortsbrandmeister und Matthias Bembom zu seinem Stellvertreter vorgeschlagen. Auch Gemeindebrandmeister Alois Wilmes wurde für weitere sechs Jahre einstimmig vom Gemeindekommando gewählt. Die Bestätigung durch den Samtgemeinderat dürfte nur eine Formsache sein. „Der Mitgliederbestand in der Freiwilligen Feuerwehr Spelle ist gut“ sagte Stephan Stappers in seinem Jahresbericht. In der Einsatzabteilung stehen 62 Kameraden/innen zur Verfügung. Der Feuerwehrmusikzug Spelle Venhaus hat 92 Mitglieder. 24 Kameraden gehören der Altersabteilung an und die Jugendfeuerwehr hat 30 Mitglieder.

Viele Einsätze und Fortbildungen

Zu 31 Brandeinsätzen, 23 Hilfeleistungen, einer Brandsicherheitswache und neun Brandmeldealarmen musste die Wehr ausrücken. Der Besuch von 17 Lehrgängen sowie 50 Dienstabende dienten der Fort- und Weiterbildung. Sieben Mal wurden im Kindergarten und in der Grundschule die Kinder in der Brandschutzerziehung unterwiesen. Insgesamt leistete man 8598 Stunden ehrenamtlichen Einsatz- und Übungsdienst. „Die 30 Jugendlichen und ihre neun Betreuer trafen sich zu 44 Dienstabenden“, berichtete Jugendfeuerwehrwart Udo Larbus. Insgesamt leistete man 1568 Stunden ehrenamtlich. Neun Jugendliche bestanden die Leistungsflamme II. Neben der Umweltaktion der Samtgemeinde nahm man an allen Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr teil. Hier war das große Zeltlager in Messingen der Höhepunkt. Leo Lögermann berichtete über die Aktivitäten der Alters- und Ehrenabteilung.

Insgesamt 20.000 Stunden ehrenamtlich geleistet

Der Feuerwehrmusikzug Spelle-Venhaus, der auch während der Versammlung für Unterhaltung sorgte, traf sich zu 24 Proben und hatte 34 Auftritte. Im Orchester üben 92 Musiker und Musikerinnen ihr Hobby aus. Die "Presto-Gang" zählt 33 Jugendliche. Insgesamt kam man auf 7150 Stunden Proben und Auftritte. „Ihr habt in allen vier Abteilungen knapp 20 000 Stunden ehrenamtlich geleistet“, dankte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. In den nächsten Jahren stünden zwei größere Projekte an: Die Erweiterung des Feuerwehrhauses und die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens. Dem Dank schlossen sich Bürgermeister Andreas Wenninghoff sowie Vertreter der Polizei, des DRK und der DLRG an. Nachdem Gemeindebrandmeister Alois Wilmes, Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff und Brandabschnittsleiter Andreas Wentker umfangreich aus ihren Aufsichtsbereichen berichtet hatten nahmen sie zahlreiche Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen vor.

Personalien:

Beginn Probejahr Feuerwehr: Moritz Wilmes, Jenrik Wilmes, Simon Stappers.; Neuaufnahmen Jugendfeuerwehr: Marlon Renemann, Fabian Schulte-Brinker, Timo Kock, Luca Wilmes, Leni Stappers, Pascal Schütte, Jarne Larbus; Beförderungen Musikzug: Feuerwehrmusikerin: Anne Fischer, Ann-Christin Reekers, Mika Brink. Hauptfeuerwehrmusiker/in: Maik Sander, Markus Volbers, Inga Höhmann, Sandra Lügering, Sandra Thien, Nicole Wilde; Beförderungen Feuerwehr: Feuerwehrmann: Patrick Wilke; Oberfeuerwehrmann: Dennis Pöppe; Haup7feuerwehrmann: Dominik Jungehüser; Erster Hauptfeuerwehrmann: Hartmut Hoppe; Löschmeister: Gerhard Heumann, Tobias Focks; Hauptlöschmeister: Markus Rolfes; Ehrungen Musikzug: Für 25 Jahre: Matthias Bembom, Tobias Bembom; für 40 Jahre: Johannes Evers. Alle drei erhielten zusätzlich eine Urkunde des Niedersächsischen Musikverbands.