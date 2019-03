Spelle. Bewegte Geschichte atmet der Burgpark im Königreich Venhaus in Spelle und viel Bewegung auch im wörtlichen Sinne herrscht derzeit auch auf dem idyllischen Areal rund um die St. Vitus Kirche. Die sie umschließenden historischen Gräften werden umfassend saniert.

2400 Tonnen Schotter und 3200 Kubikmeter Erde werden seit Anfang Februar auf dem 18.000 Quadratmeter umfassenden Gelände des Burgpark Venhaus verschoben - zugunsten des Denkmal- wie auch des Naturschutzes. Ende April sollen die in den letzten Jahren im Uferbereich versackten und somit immer mehr verlandeten Gräften wieder ihrer einstigen Bestimmung dienen können - dem Schutz der Burg.

Denn die St. Vitus Kirche war im Jahr 1619 zunächst als Querflügel einer im dreißigjährigen Krieg zerstörten, trutzigen Wasserburg erbaut worden. Zwar sollen die insgesamt rund 500 Meter langen Wassergräben heute keine feindlichen Angriffe mehr abwehren, aber mit der Stabilisierung des Wasserstandes sollen sie die Fundamente der auf Pfählen gegründeten, denkmalgeschützten Gebäude bewahren. Im Rahmen der von der Ibbenbürener Ingenieurgesellschaft Flick geleiteten Baumaßnahme wird zunächst auf gewässer- und lebensraumschonende Weise eine nachhaltige Böschungsstabilisierung vorgenommen.

Belüftungsanlagen

Um die Wasserqualität sowohl der Innen- als auch der Außengräften deutlich zu verbessern und ein Umkippen des Gewässers dauerhaft zu verhindern, werden zudem insgesamt vier Belüftungsanlagen installiert. Diese werden rein biologisch ein Kontaminieren der Schlammablagerungen und des Wassers verhindern, was sich positiv auf Flora und Fauna auswirkt. Nach Abschluss der Maßnahme ist aufgrund der schweren Baugeräte zudem eine Teilsanierung des Wegenetzes erforderlich. Die veranschlagten Gesamtkosten von rund 245.000 Euro werden finanziert von der Gemeinde Spelle, dem Bischöflichen Generalvikariat Osnabrück, der Kirchengemeinde St. Vitus Venhaus, dem Landkreis Emsland, der Bingo-Umweltstiftung, der Naturschutzstiftung des Landkreis Emsland, der Volksbank- und Raiffeisen-Stiftung, dem Förderverein Burgpark sowie durch Spenden der Firmen Lambers, Betonwerk Rekers und dem Wasser- und Bodenverband Lingener Land.



Sanierung der Brücken

Bereits 2017 waren in einem ersten Bauabschnitt unter anderem die Zugbrücke wie auch die drei Fußgängerbrücken über die Gräften des 2002 nach altem Vorbild wieder hergestellten Burgpark Venhaus überholt worden. Als touristisch beliebter und historisch wertvoller Anlaufpunkt lockt der Park jedes Jahr aufs Neue scharenweise Ausflügler an, die den Spaß der dort angebotenen Ritterspiele ebenso genießen wie die einzigartige Atmosphäre der geschichtsträchtigen Anlage in ihrer ganzen Pracht.

Diese Pracht ist insbesondere den derzeit 15 ehrenamtlich Aktiven des Fördervereins Burgpark Venhaus e. V. zu verdanken, die seit fast zwanzig Jahren auch bei Wind und Wetter tatkräftig anpacken, um in rund 1400 Arbeitsstunden jährlich die einzigartige Kulisse des Burgparks zu bewahren. Der Abschluss der aktuellen Sanierungsarbeiten soll am 17. August 2019 im Rahmen eines Pfarrfestes ebenso wie der 400. Geburtstag der St. Vitus-Pfarrkirche mit ihrer ritterlichen Vergangenheit und einer viel versprechenden Zukunft gebührend gefeiert werden.