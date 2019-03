Spelle. Der Ausbau der Kreisstraße 316 (Rheiner Straße) zwischen der Bundesstraße 70 und der Portlandstraße in Spelle geht weiter. Wie der Landkreis Emsland mitteilt, ist dafür eine Vollsperrung ab Mittwoch, 13. März, notwendig.

Nachdem im vergangenen Jahr der Abschnitt zwischen der Bundesstraße 70 und der Hafeneinfahrt fertiggestellt wurde, erfolgt nunmehr in einem zweiten Bauabschnitt der Ausbau der Kreisstraße 316 zwischen der Hafenzufahrt und dem Knotenpunkt Rheiner Straße/Nordumgehung.

Die Ausbauarbeiten an der Fahrbahn starten am Mittwoch, 13. März. Vorweg sind laut Mitteilung des Landkreises in den vergangenen Tagen die Versorgungsleitungen im Seitenraum unter halbseitiger Straßensperrung verlegt worden. Für die nun anstehenden Arbeiten an der Straße sei die Vollsperrung erforderlich.

Eine Umleitung über die Nordumgehung ist ausgeschildert. Die Zufahrt zum Hafen über die Bundesstraße 70 bleibt offen. Auch kann der Ort Spelle über die Hafenzufahrt angefahren werden.

Sofern die Witterung mitspielt, sollen die Bauarbeiten auf diesem Abschnitt bis Ende Mai beendet sein und die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Im Anschluss wird der Streckenabschnitt zwischen Rheiner Straße bis zum Altenrheiner Bruchgraben ausgebaut.