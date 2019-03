Spelle. Als „Sportfreundliche Kommune“ ist Spelle als erste Gemeinde im Landkreis Emsland durch den Kreissportbund Emsland (KSB) während der 80. Generalversammlung des SC Spelle-Venhaus im Wöhlehof ausgezeichnet worden.

Gewürdigt hat der Kreissport Emsland damit den hohen Einsatz der politischen Gemeinde für die Belange des Sportes und das ehrenamtliche Engagement vieler Vereinsmitglieder. In der Laudatio hob KSB-Präsident Michael Koop die vorbildliche Infrastruktur für ein breites Angebot hervor. So seien beispielsweise seit 2007 rund 2.5 Millionen Euro mit Unterstützung der Gemeinde, des Landkreises Emsland, des Landessportbundes Niedersachsen, der Sparkassenstiftung und vieler Sponsoren aus der Kommune getätigt worden.



Weit über die Grenzen der Region sei Spelle für das hohe Niveau der Fußballer sowohl im Senioren- als auch im Jugendbereich bekannt. Ziel sei seit mittlerweile 29 Jahren Spelle für jeweils rund 1500 Teilnehmer der „Sparkassen-Sommernachtslauf“. Dank des hervorragenden Sportgeländes fänden in Spelle auch regelmäßig DFB-Fußballländerspiele für die U 19, U 17 und für die U 15-Junioren und -Juniorinnen statt.



Zu viel Bürokratie

In Spelle funktioniert der Dreiklang „Sport, Politik und Wirtschaft“ ausgezeichnet, meinte Koop. Er kündigte Bestrebungen für einen Bürokratieabbau an. In vielen Fällen verleide der Bürokratismus die Bereitschaft der Mitglieder, sich ehrenamtlich einzubringen. Das gelte beispielhaft für den Datenschutz oder für Vergaberichtlinien. Es müsse eine Erhöhung der Übungsleiterpauschale sowie der Ehrenamtspauschale realisiert werden. Dank sagte der KSB-Präsident den vielen Trainern, Betreuern und Eltern, die sich tagtäglich für das gute Gelingen in den Vereinen ehrenamtlich einbringen. Nur so könnten die sportlichen Aktivitäten wie beispielsweise beim SC Spelle-Venhaus, umgesetzt werden.

Hauptamtlich nicht finanzierbar

Für die Ehrung dankte SCSV-Vorsitzender Helmut Klöhn auch im Namen der 2481 Mitglieder im Verein. Über 300 Trainer und Betreuer seien im zweitgrößten Breitensportverein des Emslandes aktiv. Schwerpunkte der Arbeit seien die Jugendabteilungen in den einzelnen Sparten. Diese Tatsache sei unlängst auch durch den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil mit der Verleihung der Niedersächsischen Sportmedaille gewürdigt worden. Das sportliche Angebot müsse laufend den Wünschen der sporttreibenden Bevölkerung angepasst werden. In dem Zusammenhang stellte Helmut Klöhn eine neue Abteilung „Spinning“ vor, die in Kürze ihr Angebot aufnehmen werde.

Für die Kommune dankten Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf und Spelles Bürgermeister Andreas Wenninghoff für die Ehrung. Die Ehrenplakette werde einen würdigen Platz erhalten. Es wurde auf die Bedeutung der Jugendarbeit hingewiesen, die zugleich eine wertvolle Sozialarbeit sei. So etwas wäre schon aus finanziellen Gründen durch hauptberufliche Mitarbeiter nicht zu machen.



Auf der Suche nach Vorsitzenden

Lob und Anerkennung zollte auch Hubert Börger, Vorsitzender des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), Kreis Emsland den Verantwortlichen in der Kommune und in den Sportvereinen. Auch er warb für Verbesserungen der Bedingungen für Ehrenamtler. Es werde immer schwieriger, Mitglieder für verantwortungsvolle Aufgaben in den Vereinen zu finden. In dem Zusammenhang nannte er mehrere Sportvereine, die aktuell keinen Vereinsvorsitzenden mehr haben. Ein oft diskutierter Aspekt sei die Haftung eines ehrenamtlichen Vorsitzenden, wenn ein Verein in finanzielle Turbulenzen komme und der Vorsitzende mit seinem Privatvermögen haften müsse. Hier müssten die Sportverbände gemeinsam mit der Politik dringend die Bedingungen überarbeiten, forderte Börger.