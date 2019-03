Ein großer Teil der Präsentationen spielte sich wetterbedingt in den großzügigen Hallen ab. Foto: Heinz Krüssel

Spelle. Sehr zufrieden mit dem Besuch der LVD-Krone-Hausmesse zeigten sie die Geschäftsführer Dorothee Renzelmann und Ludger Gude. Trotz des schlechten Wetters besonders am Sonntag kamen die Besucher in Scharen, so dass die Parkplätze rund um den neuen Standort an der Max-Eyth-Straße in Spelle knapp wurden.