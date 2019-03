Spelle. Einen hohen einstelligen Millionenbetrag möchte die Bröring-Unternehmensgruppe an ihrem Standort im Hafen Spelle-Venhaus investieren. Voraussetzung ist der Anschluss des Betriebsgeländes an das Schienennetz, um damit das trimodale Konzept Wasser, Straße und Bahn optimal nutzen zu können.

In einer Sitzung des Aufsichtsrates der Hafen Spelle-Venhaus GmbH in den Räumen der Firma Bröring hat Geschäftsführer Bernd Bröring, der in der vierten Generation in der Geschäftsführung engagiert ist, sein Unternehmen mit Hauptsitz in Dinklage (Landkreis Vechta), vorgestellt. Dieses blicke auf eine über 125-jährige Firmentradition als Futtermittelspezialist zurück und beschäftige insgesamt über 700 Mitarbeiter, 69 davon in Venhaus.

„Ich begrüße es, dass sich der Aufsichtsrat regelmäßig zu seinen Sitzungen in den Unternehmen einfindet und damit die enge Verbundenheit von Politik und Wirtschaft dokumentiert“, betonte der Unternehmer. Er hoffe, dass das derzeit laufende Planfeststellungsverfahren für die Ausweitung des Gleisnetzes im Hafen möglichst bald die geplanten Investitionen in die Zukunft ermögliche. Wie berichtet, liegt das Verfahren derzeit auf Eis.



Unternehmen will weiter wachsen

„In der nordwestdeutschen Region als Kernveredlungsgebiet sind wir mit unserem Vollsortiment ein führendes Unternehmen in der Futtermittelproduktion und im Agrarhandel. Wir wollen in Zukunft weiter profitabel wachsen unter der Devise: 'Vom Acker bis zum Futter'", sagte Bröring. Die Unternehmensgruppe produziere an sechs Standorten Mischfutter und betreibe im Vertriebsgebiet 13 Landhandelsstützpunkte. Rund 92 Prozent des Umsatzes tätige das Unternehmen im Mischfuttergeschäft, den Rest im Agrar- und Rohwarenhandel. Der größte Anteil an Mischfutter entfalle auf Geflügelfutter

Das zur Mischfutterproduktion benötigte Getreide stamme vorzugsweise aus der heimischen Landwirtschaft und werde bislang per Lkw und per Bahn angeliefert. Der Straßenverkehr bleibe nach wie vor ein wichtiges Logistikstandbein, um das Futter an die landwirtschaftlichen Betriebe auszuliefern, hieß es. Täglich werden bei Bröring im Hafen Spelle-Venhaus rund 40 bis 50 Lkw-Ladungen für die An- und Auslieferung gezählt. Insgesamt hat das Unternehmen rund 120 Lkw im Einsatz. „Wir gehen davon aus, dass die Logistik über die Straße in Zukunft deutlich teurer wird“, wies Bernd Bröring auf den Kostenfaktor hin. Gerade vor diesem Hintergrund werden die Anlieferung per Schiff und Bahn erheblich interessanter.

200000 Tonnen Getreide per Schiff

Rund 200 000 Tonnen Getreide werde derzeit per Schiff angeliefert. Es werden rund 300 000 Tonnen Mischfutter produziert. Die Zielkapazität bezifferte Bröring mit 350 000 Tonnen. Den Standort Hafen Spelle-Venhaus bezeichnete er ausdrücklich als Zukunftsstandort für sein Unternehmen. Die Möglichkeit der Trimodalität mache den Standort als logistischen Knotenpunkt interessant. Es sei geplant, auch Rohware für andere Bröring-Standorte hier anzuliefern und ebenso den Hafen für Dritte zu nutzen, die keine Möglichkeit der Anbindung über Bahn, Straße und Schiene gleichzeitig haben.

Der Unternehmensstandort im südlichen Emsland sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut worden, erläuterte Bröring wesentliche Investitionen in die Technik und in Bauvorhaben. Beispielsweise sei eine neue Verladespur mit 56 Verladezellen und 1700 Tonnen Lagerkapazität entstanden. In den nächsten fünf Jahren sei beabsichtigt, erhebliche Investitionen in die Bahnanlage, verbunden mit einer Erweiterung der Lagerkapazität, einer Ausweitung des Stückgutlagers für den Agrarbereich sowie einer Erneuerung der Düngemittellagerung mit Mischstation zu realisieren.