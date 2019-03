Lingen/Schapen. Das Landgericht Osnabrück verhandelt gegen zwei Niederländer, die in einem Wohnhaus in Schapen eine Plantage mit 814 Marihuana-Pflanzen betrieben haben sollen. Waren sie die Drahtzieher oder nur Mittäter, denn es gibt einen dritten Mann, der für alles verantwortlich sein soll?

Diesen namentlich bekannten dritten Mann hat die Polizei bisher noch nicht dingfest machen können. Laut Aussage des 49-jährigen Angeklagten soll er es nämlich gewesen sein, der die Plantage im Keller des angemieteten Einfamilienhauses in Schapen geplant, eingerichtet und betrieben haben soll. Der 49-Jährige gab zu Verfahrensbeginn an, im vergangenen Mai von diesem eher weitläufigen Bekannten gebeten worden zu sein, sich einen Monat lang während seiner Abwesenheit um die Zuchtanlage zu kümmern. Dafür seien ihm 1500 Euro zugesagt worden.



Doch die Arbeit mit den vielen Pflanzen war dem Frührentner schnell über den Kopf gewachsen. Nach Absprache mit seinem Auftraggeber hatte dieser den jetzt ebenfalls angeklagten 44-Jährigen zur Unterstützung geschickt. Am Himmelfahrtstag waren beide eben gerade am Haus in Schapen eingetroffen, als die Polizei auf der Bildfläche erschienen war und nach einer Durchsuchung beide festgenommen hatte.

10,4 Kilogramm Marihuana

In den Kellerräumen waren insgesamt 814 Cannabis-Pflanzen in verschiedenen Wachstumsphasen sichergestellt worden, in Menge 10,4 Kilogramm Marihuana. Wie weiterhin festgestellt werden konnte, war der Stromzähler für den Betrieb von Lampen und Lüftern überbrückt worden. So soll dem zuständigen Energieversorger ein geschätzter Schaden von etwa 8000 Euro entstanden sein.

Beide Angeklagten stellten sich in ihren Aussagen als harmlose Mittäter dar. Der 49-Jährige gab zwar zu, über die Cannabis-Plantage informiert gewesen zu sein, will deren Pflege aber eben nur übergangsweise übernommen habe. Der dritte Mann habe damals „eine vierwöchige Strafe in einem holländischen Gefängnis absitzen müssen, weshalb ich eingesprungen bin“, erklärte er über den Dolmetscher. Als Frührentner stecke er in finanziellen Schwierigkeiten, den Lohn für seine Arbeit in der Plantage hätte er gut gebrauchen können.

Sein 44-jähriger Mitangeklagter will erst auf der Fahrt nach Schapen Einzelheiten über die Art seines Arbeitseinsatzes erfahren habe. „Ich war schockiert gewesen“, so seine Aussage. Trotzdem hatte er sich an die Arbeit gemacht - bis die Polizeiwagen auf den Hof rollten.

Die Beamten waren dem Treiben im Haus in Schapen durch Zufall auf die Spur gekommen. Bei Gartenarbeiten hatten die Hausbesitzerin und ein Nachbar das Brummen der Lüfter bemerkt und den typischen Marihuana-Duft wahrgenommen. Sie informierten die Polizei, die Beamte hinschickte, wodurch der Verdacht erhärtet werden konnte. Da sich niemand im Haus aufhielt, baten die Beamten die Nachbarn, sich zu melden, wenn dort wieder jemand war. Das war dann am Himmelfahrtstag der Fall gewesen.

Das Verfahren wird fortgesetzt.