Spelle. Zum fünften Mal findet die Krone-Hausmesse in diesem Jahr am neuen Standort an der Max-Eyth-Straße in Spelle statt. Präsentiert werden vom 8. bis 10. März, jeweils von 9 bis 18 Uhr, innovative Landmaschinen, Top-Gebrauchtmaschinen, Motorgeräte, Kommunaltechnik sowie Neuheiten aus der Melk-, Stall- und Fütterungstechnik.