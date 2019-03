Polizist informiert Senioren in Spelle über Tricks der Betrüger CC-Editor öffnen

Die Polizei gibt viele Tipps, wie sich Senioren vor Betrügern schützen können. Foto: Polizei

Spelle . Auf Einladung der Initiative „Generation 50plus“ der Samtgemeinde Spelle referiert Polizeihauptkommissar Peter Siebert am Mittwoch, 6. März, um 20 Uhr im Wöhlehof in Spelle in einer öffentlichen Veranstaltung über die vielfältigen Gefahren bei der Nutzung von Kommunikationsmitteln wie Telefon, Smartphone und PC.