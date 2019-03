Spelle. Zur 29. Prunksitzung hat am Wochenende die Karnevalsgesellschaft „Gräftlinge“ aus Venhaus das närrische Volk eingeladen. Zwei ausverkaufte Veranstaltungen in der Gaststätte Spieker-Wübbel belegen, dass der Spaß und Frohsinn im Königreich Venhaus großen Zuspruch finden.

Unter dem Motto „Musiklegenden“ ging der Elferrat mit gutem Beispiel voran und präsentierte sich unter anderem als Udo Lindenberg, Tina Turner, Wolfgang Petri, Heino, Michael Jackson oder als Marilyn Monroe. In die Rolle von Elvis Presley war Sitzungspräsident Udo Haking geschlüpft. Tosenden Beifall gab es, als er „Love me tender“ intoniert.









Neben den 23 Mädchen der „Konfetti-Kids“ von der Grundschule Venhaus begeisterten die „Burggarde“, die Männertanzgruppe “Stromausfall“ sowie die Tanzgruppe „Grashüpfer“. Das spannendste in einer Prunksitzung sind natürlich die Büttenreden. Da haben die Gräftlinge gleich mehrere bewährte Eigengewächse zu bieten, die dütt un datt aus Venhaus und drumherum aufspießen.

Seine Fans aus dem Königreich Venhaus begrüßte Gerd Berghaus.- Positiv ist die Entwicklung auch im kleinen Ortsteil Heitel, wo man jetzt über einen Glasfaseranschluss verfügt. Dazu hieß es: „Internet macht nicht blöd, hilft aber, mit der eigenen Blödheit bekannt zu werden.“ Auf die Frage, warum der Kirchenbesuch immer mehr abnimmt, hatte der Redner eine Antwort parat: „Entweder ist die Luft in der Kirche zu trocken oder der Feinstaub zu hoch – wegen Kerzen und Weihrauch.“

Mission noch nicht abgeschlossen

Das bevorstehende Ausscheiden von Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf aus seinem Amt wurde ausdrücklich bedauert: „Lieber Bernd, Du hast Deine Mission in Spelle noch nicht abgeschlossen.“ In dem Zusammenhang zitierte Berghaus Bültel-Opa. Dieser habe bei einem Pastorenwechsel einmal festgestellt: „Wi hebbt immer noch nen betteren werkregen.“

In der Kinderbütt zeigte Luise Haking, Emma Rauen und Gesa Brandstrup, mit welchen Gören sich eine Lehrerin heute im Schulalltag auseinandersetzen muss. Die Mädchen bewiesen viel schauspielerisches Talent. Die gut ausgebauten Hüften waren Grund dafür, dass Barbara Beine und Annette Junghüser eine Anstellung als Stewardess bei der Albatros-Airline bekommen haben.









Als Inspektor des „Venhauser Verfassungsschutzes“ (VV) war Mark Böker wieder ein Jahr lang unterwegs. Im Mittelpunkt seiner Schnüffeltätigkeit steht der Schutz des Königreichs Venhaus vor den Spellern. Im Hafen werde in Kürze eine neue Feuerwache gebaut. Dort sei noch der Posten eines Hausmeisters frei. „Ich schlage Bernd Hummeldorf vor, der als künftiger Pensionär für diese Aufgabe geradezu prädestiniert ist.“ Ein Thema ist nach Aussage von Böker in Anlehnung an den Brexit der Schapen-Exit. Auch sei ein Mauerbau zwischen Spelle und Schapen geplant. „Für die CDU-Fraktion ist zum Mauerverlauf klar, dass der Hof Hoffrogge auf Schapener Gebiet liegen muss.“

Begeistert war das Publikum bei einem Sketch der Landjugend. Drei Bewerber als Altenpfleger in der Senioren-WG galt es zu beurteilen. Die älteren Herrschaften hatten bei der Bewertung den Sprachschatz der heutigen Jugend übernommen, was doch ein bisschen irritierte.