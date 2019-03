Lünne. Auf der Jahresversammlung des Sozialverbands Lünne standen die Zukunftsperspektiven der Ortsverbände auf Samtgemeindeebene und die Informationen zum 70-jährigen Bestehen des SoVD Lünne im Mittelpunkt.

Der Vorsitzende Gerhard Börger erläuterte und begründete den Tagesordnungspunkt "Zukunftsperspektiven". Seitens der Vorstände der Sozialverbände Spelle, Schapen und Lünne wird ein Zusammenschluss zu einem Sozialverband Samtgemeinde Spelle befürwortet. Diese Fusion wird vom Kreisverband begleitend mitgetragen und von den politischen Gremien der Samtgemeinde unterstützt. Ziel sei eine Optimierung der Arbeit in der Samtgemeinde, wie ein gemeinsamer Vorstand, gemeinsame Programme mit Referenten und Fahrten. Die bisherigen Veranstaltungen in den einzelnen Ortsverbänden sollen auch weiterhin stattfinden. Am 20. März 2019 findet im Varenroder Sportlerheim ein gemeinsames Treffen der drei Ortsvorstände statt. Nach den Satzungen des SoVD ist die Zustimmung der einzelnen Mitgliederversammlungen nicht erforderlich, ein formeller Vorstandsbeschluss genügt. Die Gründungsversammlung findet voraussichtlich am 3. Januar 2020 statt.

70-jähriges Bestehen des Sozialverbands Lünne

Am 17. August 2019 feiert der Sozialverband Lünne im Festsaal Wulfekotte sein 70-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen laufen allmählich an, und die Mitglieder erhalten mit der Zeitung entsprechende Informationen. Für den 5.07.19 ist eine Fahrradtour zur Familie Eichholz in Schapen geplant. Das abschließende Grillen findet auf dem Sportgelände in Lünne statt.