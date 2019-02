Schapen. Zu einer Bildpräsentation über Schapen im Mittelalter laden der Heimatverein und das Emslandmuseum am Mittwoch, 27. Februar, 19 Uhr, alle Interessierten in die evangelisch-reformierte Kirche in Schapen, Kirchhofstraße 7, ein. Andreas Eiynck berichtet über alte Urkunden und neue Funde zur Entstehungsgeschichte des Dorfes Schapen im Zeitraum vom 9. bis zum 16. Jahrhundert.

Nur wenige Dörfer im Emsland besitzen laut einer Mitteilung des Museums eine so umfangreiche Quellenüberlieferung aus dem Mittelalter wie Schapen. Die großen Reichsklöster Werden an der Ruhr, eine Gründung des Heiligen Ludgerus, und Corvey an der Weser hatten hier umfangreiche Besitzungen, die schon in der Karolingerzeit in Höferegistern und Ortsverzeichnissen registriert wurden. Dadurch sind bereits im 9. Jahrhundert die Bauerschaft Borken sowie die beiden Oberhöfe Kirchhof und Bramhof belegt. Der eine bildete das Zentrum der Werdener Besitzungen im Emsland. Weil hier auch die Pfarrkirche St. Ludgerus entstand, erhielt er den Namen Kirchhof. Später zerfiel er in die Höfe Groteschulte und Neerschulte, heute Brune beziehungsweise Pliet. Zur Schapener Kirche gehörte im Mittelalter auch eine Vikarie zur Verehrung des Heiligen Kreuzes. Zu ihrer Lage und zu ihrem Schicksal in der Reformationszeit liegen jetzt neue Erkenntnisse vor.



Vom Klostereigentum in den Besitz der Grafen

Im heutigen Ortsteil Bramhof lag der Oberhof des Kloster Corvey. Er kam später in den Besitz der Grafen von Tecklenburg. Sie vergaben den Besitz an ihre Vasallen, die Herren von Horne, die sich seitdem von Bramhorne nannten. Auch das Gut Risau in Schapen hatten sie zeitweise im Besitz. Später zerfiel das Gut Bramhorne in die Höfe Bramhof, Bramschulte und Müter.





Die ältesten Höfe in Schapen sind die Vollerben in der Bauerschaft Borken: Ricker, Hölscher-Vaal, Grove-Wöhle, Wesseling-Wibbeling, Stemann, Wilmer und Vaalmann, der heutige Biohof Vaal. Sie alle unterstanden dem Grafen von Tecklenburg. In den Urkunden des Klosters Bentlage entdeckte der Historiker Lothar Kurz aus Rheine kürzlich weitere, bislang unbekannte Urkunden, die Auskunft geben über die Besiedlung des heutigen Ortskerns. 1448 werden hier erstmals der Hof Tabe sowie seine Nachbarhöfe Jeurling (heute Meyer im Dorf) und der Buntenhof (später Buntemeyer, heute Everinghoff) genannt. Auch die Höfe Hölscher, Ricker und Spinn (heute Spinneker) finden in Bentlager Urkunden aus dem Mittelalter Erwähnung. Weitere frühe Urkunden zur Geschichte von Schapen befinden sich im Bestand des Klosters Gravenhorst bei Hörstel, die heute im Landesarchiv in Münster aufbewahrt werden.





Der Buntenhof war vermutlich ein Oberhof der Grafen von Tecklenburg. Später wechselte der Name zu Buntemeyer. Ihm zugeordnet waren die Höfe Tabe, Jeurling und Hoffhues, alle Mitten im Dorf an der heutigen Kolpingstraße gelegen. Viel später entstanden auf ihrem Gelände die katholische Kirche und das Dorf Schapen mit seinen Geschäfts- und Handwerkerhäusern. Mit Hilfe des ortskundigen Heimatforschers Ludger Meyer konnte Dr. Eiynck die Spuren dieser und weiterer Höfe bis in die heutige Zeit nachverfolgen und schlägt damit eine Brücke vom Mittelalter bis in unsere Zeit.