Eine Ergotherapeutin spricht in einem Seniorenpflegeheim für Menschen mit Demenz mit einer alten Frau. Foto: David Hecker/dpa

Spelle. Was ist eine Demenz? Was ist der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz und wie geht man mit einem dementiell Erkrankten um? Zu diesen und weiteren Fragen informiert das Demenz-Servicezentrum des Landkreises Emsland in Kooperation mit der Samtgemeinde Spelle. Die öffentliche Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. März, von 18 bis 20 Uhr im Wöhlehof statt.