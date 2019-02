Spelle. Bei einem Unfall in Spelle ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 22-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er konnte nach dem Unfall noch selbst die Feuerwehr anrufen.

Der Unfall passierte um kurz nach 1 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein 22-Jähriger kam laut Polizei auf der Beestener Straße kurz hinter dem Kreisel in Fahrtrichtung Beesten mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte aber noch selbst die Feuerwehr alarmieren. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.