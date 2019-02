Spelle. Einsatz fürs Dorf – unter diesem Motto haben sich rund 30 Einwohnerinnen und Einwohner Gedanken zu Zukunftsthemen ihres Ortes Venhaus bei einer Arbeitskreissitzung gemacht. Alle Einwohner des Ortes können an weiteren Treffen teilnehmen.

In mehreren Kleingruppen diskutierten sie laut einer Mitteilung der Samtgemeinde Spelle zu Themen wie Kommunikation und Gemeinschaft, der innerörtlichen Infrastruktur und dem neuen Dorfgemeinschaftshaus. Begleitet wurden sie durch Michael Ripperda und Tim Strakeljahn vom Projektbüro pro-t-in GmbH aus Lingen.



Weiteren Arbeitskreissitzung am 21. März

Bei einer weiteren Arbeitskreissitzung am 21. März um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Venhaus soll an die bisherigen Ergebnisse angeknüpft und die genannten Themen weiter vertieft werden. Alle Bürger sind dazu eingeladen, sich aktiv in den Kommunikationsprozess einzubringen und teilzunehmen. Die Resultate der einzelnen Termine des Beteiligungsprozesses lassen sich auch für jedermann auf der Homepage der Samtgemeinde Spelle nachlesen.

Öffentliche Bürgerversammlung am 25. April

In einem letzten Schritt steht eine öffentliche Bürgerversammlung am 25. April in der Gaststätte Spieker-Wübbel an, in der die in den Arbeitskreisen entwickelten Ideen und Perspektiven der gesamten Bürgerschaft vorgestellt werden. „Es ist toll zu sehen, dass sich so viele Einwohner für ihren Ort einsetzen und gemeinschaftlich den bestehenden Herausforderungen begegnen möchten, indem sie Verantwortung übernehmen und Zukunftsperspektiven zum Erhalt der Lebensqualität auf dem Dorf entwickeln. Denn nur gemeinsam kann Venhaus zukunftsfähig aufgestellt werden“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. Der Dialogprozess dient als Vorbereitung auf die Bewerbung zur Aufnahme in die Dorfentwicklung, die Venhaus zukünftig anstrebt, um mit weiteren Fördergeldern Projekte im Ort umzusetzen.