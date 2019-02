Schapen . In den Neubau des Feuerwehrhauses in Schapen ist Bewegung gekommen. Bei der Jahresdienstversammlung der Ortsfeuerwehr wurden erste Pläne vorgestellt.

In einer eindrucksvollen Präsentation stellte Simon Ahrens, der zusammen mit Lucas Roosmann die Projektarbeit für die Samtgemeinde vor. Das neue Feuerwehrhaus soll an der Beestener Straße/In der Laake gebaut werden. Auf einer Grundfläche von 20 x 34 Metern entsteht eine Fahrzeughalle mit vier Einstellboxen, einem Schulungsraum und Umkleideräume für die Einsatzabteilung. Die Jugendfeuerwehr erhält im Dachgeschoss einen Schulungs- und Umkleideraum. Für alle Bereiche sind entsprechende sanitäre Einrichtungen eingeplant. Zum Abschluss gab es einen 3-D-Rundgang durch das Objekt der mit starkem Beifall begeistert aufgenommen wurde.

Baubeginn ist im Herbst vorgesehen

„Die Pläne sind funktional und gut durchdacht“, sagte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf. Die Baukosten seien mit 1,2 Millionen Euro geplant. „Wenn alle Anträge zügig durchgehen, könnte im Herbst der erste Spatenstich erfolgen“, so Hummeldorf. Mit der Fertigstellung rechne er dann im Frühjahr 2020.

Neun Brandeinsätze und sechs Hilfeleistungen

Ortsbrandmeister Heinz Bürsken und sein Stellvertreter Andreas Freese ließen das letzte Jahr Revue passieren. Zu neun Brandeinsätzen, sechs Hilfeleistungen sowie 17 sonstige Einsätzen mussten die 61 Kameraden der Einsatzabteilung ausrücken. Insgesamt wurden 4046 Stunden ehrenamtlich geleistet. 28 Übungsabende dienten der Fort- und Weiterbildung. Die Blindensammlung brachte 1839 Euro.

Auszeichnung für die Jugendfeuerwehr

„Im November haben wir den Ehrenamtspreis der Samtgemeinde, dotiert mit 1000 Euro, erhalten“, freute sich Jugendfeuerwehrwart Walter Reekers. Die 20 Mitglieder haben sich, unterstützt von den neun Betreuern, an vielen Veranstaltungen in der Gemeinde wie Müllsammelaktion, Frühlings- und Herbstmarkt oder Pfarr- und Familienfest beteiligt. Nach eifrigem Üben im letzten Jahr überreichte Kreisjugendfeuerwehrwart Klaus Smit elf Jungen die Jugendflamme I, das sogenannte „Seepferdchen“ in der Jugendfeuerwehr.