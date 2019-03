Mit Frack und Zylinder treten die sechs Herren der Handruper Gruppe „Auftakt“ im Wöhlehof in Spelle auf. Foto: Auftakt

Spelle. Die Handruper Gruppe „Auftakt“ tritt am Freitag, 29. März, um 20 Uhr mit dem neuen Programm „Es grünt so grün - Blätter, Blüten, Kraut und Rüben“ im Bürgerbegegnungszentrum Wöhlehof in Spelle auf. Augenzwinkernder Humor, auch durch die Blume, gehört stets zum Programm.