Schapen. Der Heimatverein Schapen möchte das Gebäudeensemble rund um das Alte Pfarrhaus um eine Attraktion erweitern: Es soll ein Backhaus im Fachwerkstil entstehen. Anlässlich der Eröffnung voraussichtlich im Frühjahr 2020 soll ein "Bischofsbrot" gebacken werden.

„Das Backhaus soll dazu dienen, die Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Vereinen zu stärken und durch Veranstaltungen eine höhere Besucherfrequenz zu erzielen“, erläuterten Vorsitzender Herman Hofhus, Beisitzer Reiner Stöppel und Schriftführerin Maren Düsing in einem Gespräch mit der Redaktion die Beweggründe für das Vorhaben. In Schapen habe es in der Vergangenheit viele Backhäuser gegeben, leider sei keines mehr im ursprünglichen Zustand, so dass dort gebacken werden könnte.







Die Planungen sehen deshalb vor, einen alten Fachwerkschuppen auf dem Hof der Familie Meyer abzutragen und an neuer Stelle in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Pfarrhaus teilweise wieder aufzubauen. Verwendung sollen dabei neben dem Ständerwerk auch die alten handgeformten Verblender und die Hohlziegel finden.

„Das Brot gilt als eines der bedeutendsten christlichen Symbole“, erklärte Reiner Stöppel. Es fand Eingang ins christliche Grundgebet, dem Vaterunser. Gemeinsam mit den Kommunionkindern und den Konfirmanden werde in der Vorbereitung Brot gebacken, um den christlichen Gedanken zu verdeutlichen, so die Vorstandsmitglieder.

Anheizen als Erlebnis

Auch sonst gibt es vielfältige Ideen, wie das Backhaus mit Leben erfüllt und zum touristischen Anziehungspunkt werden könnte. So möchte der Heimatverein jährlich etwa vier öffentliche Backtage veranstalten. Ein besonderes Erlebnis dürfte gerade für Kinder das Anheizen des Backofens sein, in dem jeder sein eigenes Brot backen kann. Auch Vereine und Gruppen sollen das Backhaus nutzen können. Zur Traditionspflege gehört das Backen von Krintenstuten und Butterkuchen zu besonderen Anlässen.

Ein Höhepunkt soll das „Schapener Bischofsbrot“ werden. Der Heimatverein möchte unter der Schirmherrschaft des aus Schapen stammenden Bischofs von Hildesheim, Heiner Wilmer, ein spezielles Brot backen und zum Kauf anbieten. Es werde ein Alleinstellungsmerkmal und eine Bedeutung weit über die Grenzen der Gemeinde Schapen und das Emsland hinaus haben. Hermann Hofhus erläuterte:

Anzeige Anzeige





„Das Bischofsbrot wird exklusiv auf Veranstaltungen vom Heimatverein Schapen verkauft. Vom Erlös jedes verkauften Brotes spendet der Heimatverein einen Euro für den Kindergarten und die Grundschule in Schapen.“





Während die grundsätzlichen Fragen zur Realisierung der Pläne weit fortgeschritten sind, geht es jetzt noch um die Finanzierung. Diese basiert auf den vier Säulen Fremdmittel aus öffentlichen Förderprojekten, der politischen Gemeinde Schapen sowie finanzielle Mittel aus Sachspenden von Firmen. Ein erheblicher Anteil wird auf die Eigenleistung des Heimatvereins fallen, meint Hermann Hofhus, der auf breite Unterstützung seitens der Mitglieder und der Schapener Bevölkerung hofft.