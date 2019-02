Spelle. Ein Jagdhund hat vermutlich in Spelle zwei Hauskaninchen erlegt. Das hat die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim am Freitag mitgeteilt.

Den Angaben zufolge hatten Anwohner am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr einen freilaufenden Jagdhund an der Lipizzanerstraße beobachtet. Vermutlich handelte es sich dabei um einen grauen Deutsch Drahthaar. Der Hundehalter und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05977 929210 bei der Polizei in Spelle zu melden.