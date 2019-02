Spelle. Die neue Ausgabe der Seniorenzeitschrift „Dütt un Datt un all so watt“ der Samtgemeinde Spelle liegt ab sofort zur kostenlosen Mitnahme an den bekannten Verteilerstellen aus. Das hat die Samtgemeinde mitgeteilt.

Jeweils Anfang Februar und Anfang August veröffentlicht die Samtgemeinde Spelle seit Februar 2006 eine eigene Seniorenzeitschrift. Die aktuelle Ausgabe liegt ab sofort im Rathaus, in den Gemeindebüros in Schapen und Lünne, in den Geldinstituten und den Bäckereien innerhalb des Samtgemeindegebietes aus und enthält wieder Berichte, Tipps und Tricks sowie viele unterhaltsame Beiträge.

Dank an alle Helfer

„Der Anteil der über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung wird in den nächsten Jahren rasant ansteigen. So wird eine ansprechende Seniorenarbeit immer wichtiger. Schon seit vielen Jahren genießt dieser Bereich eine besondere Aufmerksamkeit. Ein Aspekt in diesem Zusammenhang ist unsere Seniorenzeitschrift ‚Dütt un Datt un all so watt“, dankte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf allen, die Ideen und Beiträge zur Erstellung beigesteuert haben.

Wer Anregungen für die nächste Ausgabe hat, Fragen zur Zeitschrift oder zum Einsenden von Text- und Bildmaterial hat , kann sich an die: Samtgemeinde Spelle, Stefan Holtkötter, Hauptstr. 43, 48480 Spelle, Tel. 05977 937340, E-Mail: holtkoetter@spelle.de. wenden.