Spelle. Die Zeugnisse zur bestandenen Prüfung wurden jetzt an die neuen Mechatronik-Facharbeiter bei der Firma Krone in Spelle überreicht.

Den Unterricht hatten die jungen Leute an den BBS Lingen Technik und Gestaltung erhalten. Neben den neuen Facharbeitern waren die Ausbilder, die Eltern und die Berufsschullehrer eingeladen.

Absolventen Mechatroniker: Jens Göcken ( DP Supply, Beesten), Lennart Greve (RWE AG, Lingen), Simon Herbers, Henrik Holtkamp (Eichholz Silo- und Anlagenbau, Schapen), Bernd Nietmann (Kampmann, Lingen), Gerd Kottebernds, Ann-Katrin Rump und Hannes Teipen (Krone, Spelle)





Nach einer Begrüßung und Einführung in Form einer Firmenpräsentation sowie eines Ausblicks in die Entwicklung der Digitalisierung durch Josef Horstmann, einer Ansprache vom Schulleiter Jürgen Korte, richtete Peter Kottmann im Namen der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim das Wort an die Absolventen. Anschließend wurden die Prüfungs- und die Berufsschulzeugnisse überreicht.

Nach Abschluss der Feierlichkeiten nahmen die Anwesenden noch an einer Betriebsbesichtigung teil.