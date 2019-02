Lünne. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche haben bislang unbekannte Täter im südlichen Emsland Gebäude von Sportvereinen mit NS-Symbolen beschmiert. Nach den Vereinsheimen vom SV Adler Messingen und von Victoria Gersten ist in der Nacht zum 8. Februar das Gebäude von Blau-Weiß Lünne beschmiert worden.

Auf einer Breite von rund acht Metern haben die bislang unbekannten Personen das Sport- und Vereinsheim von Blau-Weiß Lünne mit NS-Symbolen und weiteren Sprüchen beschmiert. Der Tatzeitpunkt liegt nach Angaben der Polizei zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag, 7. Februar, und 8.45 Uhr am darauffolgenden Freitagmorgen. Die Polizei schätzt den Sachschaden in diesem Fall auf rund 500 Euro.





Kurz nach Aufnahme der Tat haben nach den Angaben vom Speller Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf Mitarbeiter des Bauhofes bereits mit der Reinigung der Fläche begonnen: "Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, setzen wir auch eine Belohnung von 500 Euro aus."





In der Nacht zum 3. Februar war es bereits in Messingen und in der Nacht zum Montag, 4. Februar, in Gersten zu vergleichbaren Schmierereien gekommen. In beiden Fällen sind ebenfalls jeweils 500 Euro Belohnung ausgesetzt worden. Der SV Adler Messingen erhöhte die Belohnung inzwischen um 1500 auf 2000 Euro – dort hatten laut Vereinschef Ignatz Schmit verärgerte Vereinsmitglieder Geld für eine Aufstockung der Belohnung gespendet.

In allen drei Fällen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise bei der Polizeistation in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929210.