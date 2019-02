Spelle. Dr. Bernard Krone und Bernard Krone vom gleichnamigen Speller Landmaschinenunternehmen haben am Mittwoch der Uwe-Seeler-Stiftung einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro überreicht. Aus diesem Grund hatte der ehemalige Kapitän und Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft das Unternehmen besucht.

Unter großem Applaus und mit den Worten: "Das sieht aber gut aus hier", betrat der ehemalige Fußballprofi den Saal des Hotels Krone in Spelle. "So viele Menschen haben wir überhaupt nicht erwartet. Aber wie man so schön sagt: Lieber ein volles, als ein halb volles Stadion. Wir sind alle sehr stolz, dass Uwe Seeler heute bei uns im Emsland zu Gast ist", begrüßte Hubert Börger, Vorsitzender des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) Kreis Emsland, die rund 50 Anwesenden.





"Danke für das, was er für den deutschen Fußball getan hat. Wir alle hier sind beeindruckt von seiner Leistung und es ist eine große Ehre, dass er uns besucht hat. Wir unterstützen seine Stiftung sehr gerne", sagte Bernard Krone, Geschäftsführer des Unternehmens. Uwe Seeler unterstützt mit seiner Stiftung Menschen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind, die unverschuldet in Not geraten und auf Soforthilfe angewiesen sind. Zudem hilft er krebskranken Kindern und fördert den Behindertensport.

"Ich bin seit ewigen Zeiten ein Uwe-Seeler-Fan. Er war einer der besten Mittelstürmer der Welt. Es ist berechtigt, dass er so verehrt wird", freute sich Dr. Bernard Krone. "Vielen Dank für den wunderschönen Tag und das Geld für meine Stiftung. Wer dem Sport so viel zu verdanken hat und auf der Sonnenseite des Lebens steht, der sollte jenen was abgeben, die niemals die Möglichkeit hatten, ein solches Glück zu empfinden und auf der Schattenseite stehen", so der mittlerweile 82-jährige. Seeler dankte den Verantwortlichen sehr herzlich und beteuerte mehrmals, dass das Geld die notdürftigen Menschen erreichen werde.



Ehrenamt hat eine große Bedeutung in den Vereinen



Dass nicht alles nur schön ist, merkte Hermann Wilkens, Kreisehrenamtsbeauftragter und Verbandsehrenamtsbeauftragter des NFV, an: "Wir haben das Problem, Leute für das Ehrenamt zu gewinnen. Ich bin froh über solche Typen wie Uwe Seeler. Genau solche Typen braucht das Ehrenamt. Er ist ein Sportkamerad und ein Vorbild für den Amateurfußball." Er bat den Hamburger, bei seinen Auftritten immer wieder für das Ehrenamt zu werben. "Es wird immer schwieriger, ehrenamtliche Helfer zu bekommen. Allen Ehrenamtlichen und Sponsoren möchte ich an dieser Stelle herzlich für ihre Arbeit danken", sagte Jürgen Wesenberg, Abteilungsleiter Fußball des SC Spelle-Venhaus.







Uwe Seeler erinnerte sich natürlich auch an das wohl berühmteste Tor der Fußballgeschichte – das Wembley-Tor 1966. Auf die Frage, ob der Ball denn tatsächlich im Tor war, antwortete der ehemalige Fußballprofi schmunzelnd: "Nein, das war zu 100 Prozent kein Tor." Zum Thema Videobeweis und Torlinientechnik hatte "Uns Uwe" eine klare Meinung: "Fragen Sie mich lieber nicht zu den neuen Regeln. Der Fußball wird dadurch kaputt gemacht. Wenn der Schiedsrichter das Zeichen des Videobeweises anzeigt, bekomme ich direkt Schüttelfrost."



Auch Dr. Bernard Krone äußerte sich zum "neuen" Fußball: "Durch die Kommerzialisierung geht der eigentliche Fußball verloren. Heute ist es kaum vorstellbar, dass ein Spieler ein Millionen-Angebot ausschlagen würde, nur um weiterhin bei seinem Heimatverein zu spielen." Nicht ohne Grund werde Seeler von älteren, aber auch jüngeren Fußballfans geschätzt. Seeler hatte 1961 ein Angebot des Fußballvereins Inter Mailand, lehnte es aber dankend ab. Über die Höhe des Angebots schwieg er auch in Spelle. "Das Preis-Leistung-Verhältnis stimmt nicht mehr. Die Spieler fordern mehr Geld, aber die Leistung ist nicht da", ärgerte sich der legendäre Torschützenkönig des Hamburger SV.

"Uwe Seeler ist eine Marke. Er ist einzigartig im deutschen Fußball, aber dennoch sehr bescheiden. Mein Vater hätte sich eigentlich wünscht, dass ich Uwe heiße", meinte HSV-Fan Dietmar Wefers aus Haren-Wesuwe.