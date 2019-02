Spelle . Im Rahmen des Gesprächsforums "Dialogprozess" findet am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Venhaus der erste öffentliche Dorfabend statt.

Alt werden auf dem Dorf, Nahversorgung und Dorfgemeinschaft: Orte wie Venhaus stehen laut Pressemitteilung der Samtgemeinde Spelle vor Herausforderungen, damit Lebensqualität erhalten bleibt. Gemeistert werden können diese nur gemeinsam. Der Dialogprozess, begleitet durch die pro-t-in GmbH aus Lingen und der Katholischen Landvolkhochschule KLVHS Oesede, hat das Ziel, die Dorfgemeinschaft miteinander ins Gespräch zu bringen, damit Zukunftsstrategien entwickelt werden können. Bei dem Dorfabend, werden die Projektideen, die in einem Workshop erarbeitet wurden, ergänzt und weiterentwickelt werden.

Bereitschaft zum Ehrenamt ist sehr groß

Am 13. Dezember 2018 hatte es im Rahmen des Projekts eine Bürgerversammlung gegeben. Bereits im Oktober 2018 hatten Dorfbeobachter aus Venhaus im Rahmen eines eintägigen Workshops in der KLVHS Oesede einen Blick „von außen“ auf ihren Ort geworfen. "Dabei wurde deutlich, dass die Bereitschaft zum Ehrenamt in Venhaus sehr groß ist", heißt es in der Pressemitteilung. Dank dieses Einsatzes wird nach Darstellung der Samtgemeinde Spelle vieles auf die Beine gestellt. Dennoch gebe es Herausforderungen und die Notwendigkeit, darüber ins Gespräch zu kommen. Verantwortung für den eigenen Ort übernehmen und sich beteiligen – zu Themen wie Dorfgemeinschaftshaus, Nahversorgung, Generationen übergreifende Vernetzung sowie Kommunikation im Dorf.

Große soziale Nähe

Die Bewohnerinnen und Bewohner werden sich mit Fragen beschäftigen wie: „Was kann das Dorf tun?“ und „Was benötigt das Dorf dafür?“. In Venhaus schätzen die Bewohnerinnen und Bewohner die große soziale Nähe. Deshalb ist es wichtig – wenn „jeder jeden kennt“ – dass man respektvoll miteinander umgeht. Die Herausforderung der zukünftigen Entwicklung im Dorf ist es daher, die dörfliche Gesprächskultur zu beleben. „Der Dialogprozess dient als Vorbereitung auf die Bewerbung zur Aufnahme in die Dorfentwicklung, die Venhaus zukünftig anstrebt, um mit weiteren Fördergeldern Projekte im Ort umzusetzen“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf.